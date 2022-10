Põlvkondi eristav taimetoit ja meelerahu

Puise nina kui imelise koha algus ulatub 1960. aastatesse. Siis oli seal Matsalu lähedal Haapsalu kalakombinaat. Peremees Indrek Jõgisoo on seal elanud juba alates teisest klassist. Hiljem tuli siia kaluriks. Kui Indrek toreda Viisi neiu Leiliga abiellus, ostsid nad siinse kalatööstuse. Tekkis mõte külalised hoopis siia tuua. Kunagisest kala vastuvõtukuurist on saanud nüüd Kultuuriküün. Suvel kuulub see kaks nädalat kunstnik Aapo Puki maalilaagrile. "Puise nina on suur osa minu elust," ütleb Aapo Pukk ja iseloomustab oktoobrikuu ajakirjas 60+ Puise nina, et kaugemale ei saa ja tagasi ei taha.

Oma hammaste asendamiseks proteesidega on mitmeid võimalusi. Valik on keeruline, nii oma hammaste seisukorra kui ka rahakoti sisu mõistes. Kõige enam paigaldatakse suust eemaldatavaid proteese. Neid on mitut tüüpi ning neid saab paigaldada ka neile, kel pole suhu jäänud enam ühtegi oma hammast. Millised on akrüülist totaalproteesid, mis on sildprotees, mida kujutavad endast kõvadest plastmassidest valmistatud plaatproteesid, metallkarkassiga partsiaalproteesid ehk büügelproteesid? Aga kui soovite suhu kinnitatavaid hambaproteese, näiteks implantaati, sildproteesi, laminaate või hambakrooni? Mis need maksavad? Kommenteerivad Tallinna Hambapolikliiniku hambaarst Ilme Tammeveski ja Tallinna Hambakliiniku ravijuht Anastassia Kuldmaa. Kellele ja milleks hüvitatakse protseesiravi, saab teada 60+ värskest numbrist.