Adamson-Ericu muuseum tutvustab glamuurseid käekotte

Näitus toob vaataja ette kümnendite kaupa käekottide saja aasta pikkuse loo. Välja on toodud kottide disaini arengu ja ühiskonnas toimunud muutuste seosed. Samuti vaadeldakse näitusel popkultuuri ja kuulsuste mõju kotimoele.

Itaalia erakogude põhjal valminud elegantne näitus heidab pilgu käekottide arengule viimasel sajal aastal ning uurib ka naise rolli muutusi ühiskonnas. Näha saab nii oma ajastu tüüpilisi kotte kui neidki, mis on tuntud moemajade ja disainerite loominguna muutunud ihaldusväärseks ajatuks klassikaks. Väljas on ka mudelid kottidest, mille on kuulsaks kandnud Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, printsess Diana ja teised moeikoonid.