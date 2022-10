Uued geenileiud juhatavad teed insuldi tõhusama ennetuseni

Ligi 70% insuldisurmadest juhtub madala ja keskmise sissetulekuga riikides, mistõttu on insuldi ennetamise ja ravi parandamisele suunatud teadusuuringutes märgilise tähtsusega läheneda sellele teemale globaalselt. Kõne all olevasse suurimasse insuldi geeniuuringusse kaasati rohkem kui 200 000 insuldipatsienti ja kontrollgruppi üle kahe miljoni inimese, kes on liitunud erinevate biopankadega – muuhulgas panustas uuringusse Eesti geenivaramu andmekogu. Kokku oli uuritavaid viiest erinevast populatsioonist: Euroopast, Ida-Aasiast, Aafrikast, Lõuna-Aasiast ja Ladina-Ameerikast.