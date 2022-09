Üksi elava pensionäri toetus on sel aastal 200 eurot

Vanaduspensionär, kelle kättesaadava pensioni suurus on alla 669 euro, saab toetust ka juhul, kui ta on ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk elab hooldekodus; on küll samale elamispinnale sisse kirjutatud koos teise inimesega, kuid elab reaalselt üksi, sest teine inimene on ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus; on samale elamispinnale sisse kirjutatud oma eestkostja või eestkostetavaga. Kui nii eestkostja kui eestkostetav on vanaduspensioni eas ja mõlemal jääb kättesaadav pension alla 669 euro, on õigus toetusele mõlemal.