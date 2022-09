Väljasuremisohus sinist kopsurohtu leiab Eestis vaid üksikutest paikadest

Keskkonnaamet täiendas sinise kopsurohu kaitse tegevuskava, et tagada talle paremad võimalused elujõulisena säilimiseks.

Sinine kopsurohi (Pulmonaria angustifolia) kasvab kuivadel valgusküllastel lõunakaarde avatud soojematel nõlvadel või metsaservades ning harvem hõredates leht- ja segametsades. Peamiselt ohustab teda valgustingimuste muutumine ja liigse kulukihi tekkimine kasvukohtades, seega on kaitse tegevuskavas pööratud suurt rõhku hooldustööde tegemisele just seal, kus taim kasvab.

Keskkonnaameti peadirektori asetäitja eluslooduse valdkonnas Leelo Kuke sõnul on liigikaitse oluline osa igapäevasest looduskaitsest. „Meie eesmärk on kodumaa looduse mitmekesisuse säilitamine ja ohustatud liikide ning elupaikade soodsa seisundi tagamine. Sinise kopsurohu kaitse tegevuskavaga saame anda suuniseid, et taime populatsioonid säiliksid elujõulistena vähemalt kaheksas praeguses kasvukohas, nagu kaitse eesmärgis kokku lepiti,“ ütles Leelo Kukk.