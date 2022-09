Meie metsade võlumari – pohl

Vaevalt aga mõtleme jõuluaegse suure söömise aegu sellest, et need pisikesed kaunivärvilised marjad on meie põhjamaiste metsade hindamatu kingitus, milles võimas vägi sees.

Heal lapsel mitu nime

Harilik pohl ehk palukas on rahvasuus saanud palju nimesid: paluk, poolamari, poolgas, kuradimari, paalukas, palukmari, puhulgas.

Pohli, mis on mustikate, jõhvikate ja sinikate lähedased sugulased, on põhjapoolsematel laiuskraadidel elavad rahvad söönud juba sajandeid ning eriti hinnatud on need olnud nii Eestimaal kui ka Rootsis, Soomes, Norras ja Venemaal, samuti Põhja-Ameerika põhjaosa põlisrahvaste hulgas.

Pohli võib leida kuivadest nõmmemetsadest, kust tavaliselt mustikaid korjame, ja rabaservadelt, jõhvikate naabrusest. Marjade küpsemine jõuab haripunkti hilissuviste jahedamate ilmade saabudes ning rahvasuus on september kandnud sügiskuu, mihklikuu ja teiste kõrval pohlakuu nime.

Loodetavasti on tänavu hea pohla-aasta, metsaalused küpsetest marjadest punased ja igaüks saab enda jaoks paraja jao koju tuua. Kui pohlamets kaugel või jaks korjamisest üle ei käi, saab neid ehk mõne krapsakama naabri või sõbra käest. Muidugi võib pohlale minna ka turule, kui see juhtub läheduses olema.

Väärtuslikest toitainetest tulvil