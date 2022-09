Ainult kiire abi päästab aju

See on kiirabi jaoks kõrgeima reageerimise astmega väljakutse, mis tähendab, et inimene viiakse sireenide saatel haiglasse. Insuldi puhul on kiirus väga oluline. Viivitamine ja tagasihoidlikkus – kuidas ma nüüd arste tülitan – võivad kurjasti kätte maksta,” nendib Põhja-Eesti Regionaalhaigla neuroloog-vanemarst Siim Schneider.

Igal aastal ligemale 4500 insuldijuhtu

„Insult tabab keskeltläbi iga kuuendat inimest. Selleks võib olla igaüks: me ise, meie lähedased, sõbrad või töökaaslased,” tõdeb dr Gross-Paju. „Sagedamini tekib insult vanemaealisel, kuid välistatud ei ole see ka noortel ja isegi lastel.”

Mis on insult?

Insult võib tekkida aju veresoone sulgumisest, mida nimetatakse isheemiliseks insuldiks ehk ajuinfarktiks, või aju veresoone lõhkemisest, mida nimetatakse hemorraagiliseks insuldiks ehk ajusiseseks verevalanduseks. Sümptomite alusel pole neid kahte teineteisest võimalik eristada, selgeks saab see alles siis, kui on tehtud pea kompuuteruuring. Insuldi alatüübist sõltub selle ravi, selgitab Siim Schneider.

Mõlemal juhul saab neuroloogi sõnul kahjustada aju ja kuna tegemist on organiga, mis kontrollib ülejäänud keha tegevusi, mõjutab ajukahjustus kogu keha tööd ja põhjustab halvatust. Erinevalt näiteks nahapinnal olevast vigastusest ei ole meil võimalik ajus toimuvat niisama lihtsalt näha. Seega, kuidas me ära tunneme, et tegemist on just nimelt insuldiga?