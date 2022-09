ELULUST ⟩ Näitleja Egon Nuter ootab seitsmekümnendaid eluaastaid

Näitleja Egon Nuter usub, et koledasti mõeldes on väga raske elada. „Tuleb ikka ilusasti mõelda. Lava võlu on see, et seal unustad ära kõik valud ja vaevad. Enne ja pärast võivad põlved valutada, laval unustad põlvevalu. Näitlemisel on teraapiline toime.”

Foto: Konstantin Sednev