PENSIONIPÕLV ⟩ Kord inspektor – alati inspektor

Kas Tööinspektsiooni kuvand on ajaga muutunud?

Viimastel aastatel on tööandjatel olnud võimalus anda Tööinspektsioonile tagasisidet. Päris suur osa sellest on positiivne. Mulle tundub, et Tööinspektsiooni ei nähta enam karistava organisatsioonina, vaid rohkem nõuandjana. On aru saadud, et meie eesmärk on aidata töötingimusi paremaks muuta. Olen kuulnud ka tööandjaid ütlevat, et väga hea, et tulite, saate nüüd anda nõu ja aidata üht või teist asja paremaks muuta.