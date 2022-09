Kadriorus toimub jalutuskäik mäluhäiretega inimeste toetuseks

2022. aasta rahvusvahelise Alzheimeri kuu märksõnaks on mõistmine - mõistmaks dementsust ja dementsusega elavaid inimesi, on vaja meelespidada, et dementsus ei ole vananemise loomulik osa. Dementsus on kroonilise või progresseeruva kuluga sündroom, mille põhjuseks on peaaju haigus ja väljenduseks vaimse võimekuse langus.

Eestis elab hinnanguliselt üle 22 000 dementsusega inimese. Diagnoosimata on umbes 75 protsenti mõõdukatest ja rasketest juhtudest ning rohkem kui 95 protsenti kerge kahjustusega juhtudest. Dementsuse levimus maailmas ja ka Eestis kasvab.

Diagnoosimata on umbes 75 protsenti mõõdukatest ja rasketest juhtudest ning rohkem kui 95 protsenti kerge kahjustusega juhtudest.

“Ühiskonnas esineva häbimärgistamise vähendamiseks ja dementsusega inimeste teekonna lihtsamaks ja helgemaks muutmiseks on oluline lähedaste ja sõprade ning kogu ühiskonna teadlikkuse tõstmine haiguse olemusest. See on ka põhjus, miks korraldab MTÜ Elu Dementsusega juba teist aastat järjest jalutuskäiku helguseradadel. Jalutuskäigud “Memory Walks” on mujal maailmas laialt levinud teavitustöö vorm dementsusega inimestele ja nende probleemidele tähelepanu pööramiseks. Jalutuskäigud on ka hea võimalus dementsusega inimeste väärtustamiseks ja aktiivseks kaasamiseks, ” ütleb MTÜ juhatuse liige Chris Ellermaa

Dementsussündroomi eemalehoidmise võlusõna on tervislik eluviis - tuleb olla füüsiliselt aktiivne, hoolitseda südame eest, toituda tervislikult, hoiada oma ajutegevus aktiivsena ja olla sotsiaalne – need on esmased soovitused, mis aitavad dementsust ennetada.