ARVAMUSPLATS ⟩ Inimene pole jätkusuutlik hallitus?

Konservatiividel on õigus: tuleb otsustada, kas Euroopa ühtsus on rahuprojekt või võimuprojekt. Rahuprojekt: kaotada natsionalism, piirata suveräänsust, et astuda samm maailmarahu poole. Võimuprojekt: tõsta riikide kaitsetahet ja koostöövõimet, et kaitsta nii enda kui ühiseid huve – siit algab ka rohepöörde võimalikkus üldse. Tuleb valida: kas riiklik julgeolek või truudus „kõrgeimatele“ väärtustele. Pahem-parempoolsuse vastandumine pole „riigireeturite“ duell, nagu populistidele meeldib ärbelda. See on inimhinge paratamatu dualism: alalhoidlikkuse ja uudishimu dialektika.