Igavesti noored Salome seeniorid tantsivad läbi elu

Kuidas grupp alguse sai? Kust see on nime saanud?

Üsna varsti sai ka selgeks, et keegi ei taha niisama nädalast nädalasse trennis käia, vaid oleks tore ka esinemas käia. Esinemisi on olnud nii Eestis kui välismaal, kõige kaugemal Peterburis ja Itaalias.

Nime saime endale läbi huvitava juhtumi. 2014. aastal pidi üks õhtujuht teadustama, et me esineme tantsuga "Salome", aga ta ajas midagi segi ja ütles selle asemel, et esineb tantsurühm Salome. Sellest ajast saigi meile see nimi ja meile see meeldib.