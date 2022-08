Sobivaid ravisukkasid või -põlvikuid määratakse rõhu järgi, mida tootepakendil näidatakse elavhõbeda millimeetrites. Kui jalad on turses või väsivad kergesti, võiks alustada juba keskmise survega ehk 15-18 mmHg sukatoodete kandmisest. Tugeva survega, 20-30 mmHg tooted on mõeldud kasutamiseks eelkõige arsti soovitusel. Reisimiseks mõeldud põlvikutel on surve 12-15 mmHg ja need on mõeldud inimestele, kes peavad transpordivahendiga tihti pikki maid sõitma.