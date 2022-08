Pistame oma maitsekombinatsiooni purki

Mõnele meeldivad hapumad hoidised, mõnele mahedamad. Mahla kasutamisel marineerimisvedelikuna peab see olema nii hapu nagu üks päris hapu morss. Arvestama peab sellega, et kui marinaad on mahedam ja sisaldab alla kahe protsendi äädikhapet (tuletame meelde, et tavaline äädikas on 30protsendiline, õuna- ja veiniäädikas viie-kuueprotsendiline), tuleb hoidiseid pastöriseerida ehk kuumutada 80–100 kraadi juures ja sulgeda õhukindlalt. Kui äädikhappe sisaldus on kolm protsenti või rohkem, säilivad hoidised ka ilma kuumutamata.