SÄDEINIMENE ⟩ Helin nimes, helin hinges

„Lastekodus pandi mind alati seisma esimesse ritta, sest mina ei olnud see, kes tagumisse ritta oleks ennast peitnud. Lugesin ja laulsin, tehnikumi ajal isegi uisutasin, kui mulle uisud jalga topiti. Siis aga, kui nägin, et võitu ei paista, ma võistlema ei kippunud. Olin väike, aga särts oli sees! Odavise, ketas ja kaugushüpe tulid mul hästi välja ja võrkpalli mängisin ka. Olin kooli ajal keskmise eesti mehe pikkune – 172 cm, aga hiljem kasvasin veel. 30aastaselt sain mõõduks 175 cm,” on Sulev rahul. „Päkapikk otsib ikka endast pisemaid!” lisab Sulev, kes võiks vabalt võistelda ka naljaviskamises…