Pärnu on paraja merekliima ja erksa suvise kultuurieluga mõnus linn

„Olen küll vanematelt kuulunud, aga kui oma silmaga paigad ära näha ja meenutada, on ikka tore,” leiab kunstnik Tiina Ojaste ja mõtleb selle all ülelinnalist jalutuskäiku „Proosaline Pärnu”, mida saab nautida augustikuu lõpuni. Eri paikades on infotahvlid, kus on tsitaadid nende kirjanike teostest, keda kuurortlinn on inspireerinud kirjutama, QR-kood juhatab teose juurde raamatukogu e-kataloogis. Nii saab teada, et raehoovis on pirnipuu, saab teada, kus on olnud Munamäe kohvik, leiab üles Barbaruse maja, mida kirjeldab oma teoses Jaan Kross. Majal kahjuks enam silti ei ole.