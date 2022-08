Jaan Männik – mees, kelle pealehakkamist pole vanus mõjutanud

Võiksid seega olla maailmamees ehk teisisõnu kosmopoliit, aga seda sa pole.

See kõlab ehk veidi suureliselt, aga Eesti on olnud nagu minu elu projekt. Mõni on näiteks usklik ja uskumine on tema elu eesmärk. Mulle on alati tähtis olnud eesti rahvuslus. Ütlesin sageli tuttavatele rootslastele, et mul on üks elu mõte, mida teil ei ole. Olles praegu 77aastane, rõõmustan ma selle üle, kui hästi see projekt on mul õnnestunud. Mul on kaks last, kes on üles kasvanud ja elavad Eestis. Mida enamat ma saan soovida!