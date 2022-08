Liigesevalu ja purgikurgid, mida poest osta ei saa

Maailmamees Jaan Männik on alati oma elus tundnud end ainult eestlasena. „See kõlab ehk veidi suureliselt, aga Eesti on olnud nagu minu elu projekt. Ütlesin sageli tuttavatele rootslastele, et mul on üks elu mõte, mida teil ei ole. Mul on kaks last, kes on üles kasvanud ja elavad Eestis. Mida enamat ma saan soovida!”

Foto: Peeter Langovits