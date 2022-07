Hingelt noored festival toob Paidesse arutelusid keskeast ja elurõõmust ning armastatud artiste

Festivali projektijuhi Eliis Õunapuu sõnul toimub pealaval kaks arutelu, mida modereerib taas otseste ja ausate küsimustega Märt Treier. Esimesesse arutelusse on kutsutud Riigikogu erakondade esimehed ja teemaks on "Kuidas elad, vanem keskiga?".

"Festivalil on esindatud eri maakondade kultuurikollektiivid, kes samuti pealaval üles astuvad," sõnas Õunapuu. Ta lisas, et tulemas on nii vanemaealiste laulu- kui tantsurühmad. Samuti on veel võimalus tulla festivalile oma tooteid ja teenuseid pakkuma.