KOLUMN ⟩ Vabalt ja vahvalt vanamoodne

Tänapäevane muusika ei lähe mulle korda. See tundub liiga tehniline, liiga digitaliseeritult steriilne ja ühe­ülbaline. Ning tihtipeale tehtud mitte muusika, vaid enesetõestuse, kuulsuse ja raha nimel. Küllap on nõnda tundunud igal ajal neile, kes on ­„vanad hinged”. Ei, noorus ­pole hukas, aga näen, et ka noorel inimesel peab olema julgust ja sisu, et erineda. Et ta võiks olla unikaalne.

Ikka on küsitud mind vaiksematele, väiksematele esinemistele, kus mõtiskelu on tähtsam kui melu. Üllatusesinejaks oma vanemate kuldpulma või ema 60 või 70 aasta juubelile. Paistab, et olen pigem vanemate inimeste lemmiklaulja. Ega noored mind teagi. See on ­muidugi ka loogiline. Ausalt öeldes on mul selle üle hea meel. ­Tunnen, et teen õiget asja, kui meeldin endavanustele ja vanematele, enamjaolt naistele – meie kogemused, unelmad ja ideaalid on sarnased.

Nähtavasti kumab minust ka austust vanema põlvkonna vastu, see on ilmselt seotud mu kasvamisega vanaemaga, ning see austus on vastastikune. Soovin, et meie ühiskonnas hinnataks enam elu näinud inimeste ­kogemust, austataks rohkem nende tehtud tööd ega jäetaks neid kõrvale kui vanamoodsaid, kes ei jaga miskit tänapäevastest suundadest.