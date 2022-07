Pensionärid plaanivad korraldada omavalitsustele infopäevi eakate nõukogude loomisest

ELVL-i tegevdirektori Veikko Luhalaidi sõnul on hea meel ulatada abikäsi Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule, et vahetada informatsiooni eakate probleemide kohta ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks, teatas liidu esindaja. "Koostöös saame laiemalt tutvustada tõhusamaid viise eakate kaasamiseks kohalike omavalitsuste poliitika kujundamisse ning aidata omalt poolt kaasa, et tõsta teadlikkust linnade ja valdade volikogude juures tegutsevatest eakate nõukogudest,“ lisas Luhalaid.

„Koostöömemorandum annab Eesti Pensionäride Ühenduste Liidule hea võimaluse tutvustada ELVL-i liikmetele eakate teenus- ja toetusvajadusi ning kaasamisvõimalusi erinevates piirkondades. Soovime, et pensionäridest räägitaks kui aktiivsest huvigrupist, kes annab ka oma panuse ühiskonna toimimisse nii pensionieas töötamise, lastelaste hoidmise kui rahvuskultuuri säilitamise osas,“ sõnas pensionäride ühenduste liidu juhatuse esimees Andres Ergma. Ta lisas, et eakate nõukogud on loodud juba 11 omavalitsuse juurde, sealhulgas Tallinnas igas linnaosas, ent eesmärk on kindlasti lähiriikides juba heakskiidetud eakate kaasamise vormile tähelepanu juhtida.