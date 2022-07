Seenioridest vabatahtlikud toimetavad Vikipeedias

Jaan Künnap Foto: Marko Saarm / Sakala

Paljudele tuleb üllatusena, mida kõike Vikipeedias tegelikult leidub. Lisaks vabalt ligipääsetavale informatsioonile on Vikipeedias ka suur pildipank Wikimedia Commons, mille sisu on kõigile kasutamiseks samuti täiesti tasuta.

Eesti fotograaf ja mägironija Jaan Künnap annab oma panuse just põnevate fotodena. „Mingil eluetapil võttis minuga ühendust koolivend Ivo, kes oli saanud teada, et tegelen alpinismiga. Soovis pilte alpinistidest. Saatsin talle isiklikult ja tema riputas (üles – toim). Hiljem sain aru, et ma olen ise ka võimeline riputama. Tänaseks olen panustanud üle viie tuhande pildi. Kolm tuhat fotot on tehtud eelmisel sajandil. Edaspidi panustama motiveerib mind asjaolu, et olen üks väheseid kes riputab pilte, mis tehtud enne Vikipeedia loomist.”

Vikipeediasse panustamisel on esimese sammu tegemine kõige keerulisem. Luure sõnul ei ole põhjust seda aga karta: „Esiteks, oma isikut ei ole tarvis paljastada. Siis on ikka vähemalt mingid pinged maas. Teiseks, ei ole tarvis karta oma vigu. Need parandatakse varem või hiljem. Kolmandaks, alusta sellest, milles oled kindel, näiteks paranda ilmseid vigu. Neljandaks, tea seda, et kui kaastöö tegemine tundub väga vastutusrikas, siis on tõenäoline, et sinust saab just selline kaastööline, nagu Vikipeedia vajab.”

Kuriuss lisab, et kartus ja pelgus ei ole tingimata halvad asjad: „Ma arvan, et kui see pelgus ärgitab enne esimese paranduse tegemist uurima Vikipeedia üldist ülesehitust ja lugema tähelepanelikult juhendit, siis on see väga arukas pelgus. Kuid annan vihje: tark on see, kes julgeb endast targematelt küsida. Vikipeedia administraatoritelt ja kogenud vikipedistidelt nõu küsimist ei peaks pelgama!”

Miks mitte alustada just fotodest? Vanu pilte on kodus paljudel ja Vikipeedia võlu peitub ka selles, et ükski teema, koht, isik või sündmus ei ole liiga väike või ebaoluline. „Kindlasti on paljudel pilte, mida võiks ka teistele näidata. Igal pildil on oma lugu ja väärtus,” kinnitab Künnap.