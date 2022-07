Marjakoogi tegemiseks sobivad pea kõik taignad

Osa koogisõpru otsib eriti suvisel ajal lihtsamaid koogiretsepte või eelistab valmistada selliseid kooke, mida küpsetama ei peagi. Mõni aga, vastupidi, on valmis töömahukaid koogiretsepte ette võtma. Et kui juba teha, siis ikka midagi erilist. Ka külalisi käib suvel rohkem ja oma aiast või metsast toodud marjadest küpsetatud kook sobib magusaks suutäieks imehästi.

Igal küpsetajal oma eelistused

Pärmitainas on odav ja tervislik, eriti kui kasutada täistera- ja võimalikult tumedaid jahusid, ning on hästi vormitav. Seda võib valmistada kahel viisil, kas eelkergituseta või eelkergitusega.

Eelkergitusega pärmitainaga on natuke rohkem mässamist, kuid see-eest saame küpsetistele pehmema kooriku ja parema aroomi, pealegi säilivad eelkergitusega pärmitainast küpsetised kauem pehmed. Kui taina retseptis on rohkem rasvainet, suhkrut, mune ja muid aineid, on parem valida just see valmistusviis.