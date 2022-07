Kas kuumalaine ohustab enim krooniliste haigustega inimesi?

Vanemaealistele on ülioluline hoiduda dehüdratsioonist ehk vedelikupuudusest. Vanematel inimestel on noorematega võrreldes oht jääda vedelikupuudusesse, sest vanuse lisandudes kipuvad kõik ainevahetuslikud protsessid aeglustuma ja kogu vedelikuhulk kehas väheneb. See tähendab, et kehale jääb vähem veevarusid, mida kasutada. Samas väheneb vanemaealistel paraku ka janutunne. Organismi reaktsioon, millega antakse märku, et vajame vett ja peame jooma, on nõrgenenud. Osa ravimeid (nt diureetikumid) võivad suurendada urineerimisega kaasnevat veekaotust.