Panni kõige suurem vaenlane on kraapimine

Kodurestorani Kirsiköök pidaja Margit Kirss toob välja kolm peamist viga, mida pannidega tehakse. „Esmane on see, et panni ei pane nõudepesumasinasse. Kuigi paljudel on kirjas, et võib, aga nõudepesumasinates kasutatav pesuaine on ikkagi nii abrassiivne, et rikub panni ära. Teine viga, mida tihtipeale tehakse: võetakse kuum pann, pannakse kraanikaussi ja lastakse külm vesi peale. Suur temperatuuride vahe rikub panni. Ja kolmas – panni põhja ei tohi tugevalt kraapida. Kui pannile hakkab midagi külge, siis võetakse traatnuustik ja hõõrutakse, aga see rikub panni ära ja järgmine kord võtab see veel rohkem külge,” loetleb Kirss.

Puhastamiseks on tema kogemuste põhjal hea abivahend seebivill, mis eemaldab mustuse ja rasva pinda kriimustamata. Seebivill valmistatakse peene ketrusega terasvillast ja looduslikest pesuainetest, millest põhiosa on seep. Kasutamiseks tuleb rebida tükk seebivilla, niisutada veega ja seejärel hõõruda mustus maha ning loputada. Kasutamisel seebivill sulab nagu seepki, see tähendab, et temast ei jää ajapikku midagi järele. Toode on keskkonnasõbralik. Seebivilla saab osta näiteks Koduekstrast.

Nõudepesuvahendit võib ikka kasutada, aga puhastusvahend ei tohi olla abrassiivne. Kui pann läheb kõrbema, on mõistlik see likku panna ja proovida ettevaatlikult mustust eemaldada. Ja jällegi – kraapida ei tohi!