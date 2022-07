Noarootsi tunneb uhkust kauni looduse ja kasvava rahvaarvu üle

Kui Naissaare paat Haapsalu Rannarootsi muuseumist Tagalahele välja sõidab, on see samaaegselt meenutus ajast, kui rannarootslased 1944. aastal Eestist põgenesid. Paat ise on 1947ndal Rootsis ehitatud ja muuseumile kingitud, teab muuseumi direktor Ülo Kalm.

Praegu on eestirootslaste abiga ehitatud uus paat, see on Naissaare kaluripaadi koopia, millesse mahub seitse sõitjat. Kui põgeneti, mahtus neid paati 30–35. Roolib alust kapten Jorma Friberg, multifunktsionaalne mees, kelle koolilõpu eksamitööks paadiehituses Rootsis oli seitsme meetri pikkuse Vaasa saarestiku võrgupaadi meisterdamine. Nüüd on ta muuseumi kuraator ja uhke, et isapoolne vanaisa oli viimane täisverd rannarootslane.

Rannarootsi muuseumis saab parima ülevaate selle kandi ajaloost, kultuurist ja nüüdsest koostööst Eesti ja Rootsi vahel. Ja ajast, kui meie mail elas kõige rohkem rannarootslasi, Vormsil ja Noarootsis mõlemas ligemale 3000. Lõviosa neist läks Rootsi, võttes kaasa keele, mille Noarootsi murdest näiteks ei saanud Ruhnu rootslasedki aru.

Kollase puithoone ees on sümboolne põgenike mälestusmärk. Idee ehitada see maakividest võttis Ülo Kalm kaasa Gotlandi saarelt. Kivid on kokku toodud eestirootsi aladelt ja mälestusmärk avati aastal 2014, kui oli möödunud 70 aastat põgenemisest. Rahvateater Randlane mängis 75 aasta juubeliks lavastust viimase paadi minekust ja seda olid vaatama tulnud eakad rannarootslasedki. „Kõige emotsioonirohkem elamus siin muuseumis oli seda kõike veel kord läbi elada,” meenutab Ülo Kalm.

Rannarootsi Muuseumi direktor Ülo Kalm. Foto: Thea Karin