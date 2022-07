Volli Käro: headus võidab, see on elutõde

Tal on tänini meeles, kui viisakad olid inimesed Londoni tänavatel ja muuseumides. „Millest see küll on? See on ikka pärandus kuninglikust ajast. Kuningakojas oli ja on kõik viimistletud ja see imbub kuidagi rahva sekka ning kestab. Eks meie talupojad hakkasid ju ka saksa kultuuri jäljendama: aiad, õunapuud, käimlad. See sai mulle nii selgeks. Kuidas mulle meeldisid need mõisad, mida nägin. Fantaasia hakkas elama,” räägib Volli nüüdki säravil silmil.