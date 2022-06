Kriisid kergitavad abivahendite hindu

See, kui palju tunnevad vajalike abivahendite kallinemist nende kasutajad, sõltub Lauri Leinuste sõnul mitmest asjaolust. “Inkotooted on selline sektor, kus peame kogu hinnatõusu müügihinnale lisama, sest tegemist on suure kasutusvooga kaubaga ja meil pole võimalik puhvrit omada - kogu laovaru saab paari nädalaga otsa. Põhiliste üüritoodete puhul nagu ratastoolid, tugiraamid, püüame nii suurt varu odava hinnaga tooteid sees hoida kui võimalik.”

Leinuste selgitas, et üüritoodete puhul ei ole jutt enam niivõrd tootjapoolsest hinnast, vaid ka edasine käitlemine - hooldus, puhastamine ja remont koos selleks vajaliku tööjõukuluga.

“Abivahendikeskused seisavad silmitsi olukorraga, kus tõusnud on energia- ja teised kommunaalkulud, tootjad tõstavad hindu ja ka töötajad tahavad üleüldise elukalliduse valguses rohkem palka. Nii et kui me aasta alguses tõstsime üüritoodete hindu kuni 5%, siis juuli algusest tõusevad hinnad veel 0,5-5%, olenevalt tootest.”

Alles jääb hädavajalik

Kuidas võib mõjutada abivahendite üleüldine hinnatõus inimesi, kes neid kasutavad? “Need eluks vajalikud abivahendid, milleta ei saa hakkama, hangitakse ikka,” usub Lauri Leinuste. “Võimalik, et osade kaubagruppide juures otsitakse kokkuhoiukohti. Näiteks inkotooted - kasutaja võib proovida mähkmete päevast kogust vähendada, valida suurema imavusega toote või vahetada kallima brändi odavama vastu.”

Üüritoodete puhul vaadatakse aga kriitilise pilguga oma vajadused üle. “Kuna seni on madalamate piirhindade ja riigi soodustuse tõttu olnud abivahendi üürimine soodne - me räägime paarist eurost kuus - siis on neid inimesi, kes üürinud mitu abivahendit või siis on toanurka seisma jäänud abivahend, aga tegelikult seda eriti ei kasutata. Kui hinnatõus muutub tuntavamaks, tekib suurem motivatsioon see tagasi tuua,” kirjeldas Leinuste.

Tema sõnul on ühiskonnagrupp, kes abivahendeid kasutab, nagunii rahaliselt keerulisemas olukorras ja juba mõne protsendiline hinnatõus annab nende jaoks tunda. “Sellepärast hakatakse kokku hoidma eelkõige mugavuse pealt. Mis on praeguses olukorras igati mõistetav, kuid siin on ka ohukoht, kui säästmise tagajärjel hakkab kukkuma abivajajate elukvaliteet,” sõnas ta.