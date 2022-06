Ka meremehed, kaevurid, keevitajad ja baleriinid kaotavad õiguse sooduspensionile

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, miks tahab valitsus kutsealaste sooduspensionide maksmise lõpetada?

Sooduspensionide reformimine on olnud pikaajaline protsess. Tänapäeval ei ole nende pensionide maksmine enam eesmärgipärane, kuna järjekindlalt on panustatud töötervishoiu ja tööohutuse parandamisse, on loodud aktiivseid tööturumeetmeid, tööturutoetusi, elukestva õppe võimalusi ning ajakohastatud pensionisüsteemi.

Võrreldes 1991. aastaga, sooduspensionide eelnõude koostamise ajaga, on paljud ametid kadunud ja teised juurde tekkinud. Töövahendid, kaitseriietus ja töövõtted on muutunud ning sarnaseks on jäänud vaid üksikud ametid. Ümberõppevõimalused on märgatavalt avardunud ning elu jooksul uue hariduse omandamine ja karjääri leidmine on saanud tavapäraseks.

Pensioniea sidumine ametialade nimekirjaga tekitab paratamatult ebaõiglust. Töökoha mõju tervisele ja võimekus töötamist jätkata ei sõltu mitte ametinimetusest, vaid töö iseloomust, tööandja panusest tööohutusse, töötaja hoolsusest ja geneetilisest eelsoodumusest, teinekord ka juhusest ning veel paljust muust. Kui õigus minna varem pensionile on seotud kutsealade nimekirjaga, ei laiene see õigus nendele inimestele, kellel on töötamise tulemusel tekkinud terviseprobleemid. Teisalt laieneb see õigus paljudele, kellel terviseprobleeme pole ja kes saavad tööturul jätkata.

Eelnevate probleemide lahendamiseks tuleb sooduspensionide süsteemi reformida ja luua inimestele uued karjäärivahetuse, ümberõppe ja pensionile jäämise võimalused.

Kas see otsus puudutab kõiki seni sooduspensioni saavaid inimesi, nagu baleriinid, kaevurid, meremehed, lennujuhid, sõjaväelased, politseinikud, või on ka kutsealasid, mille esindajad saavad siiski sooduspensioni edasi?