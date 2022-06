Sinimustkollane nurgake Eestis Noarootsi poolsaarel

Neliteist aastat tööd ja enam kui kümme miljonit Eesti krooni – see on Saare mõis ehk Lückholm/Lyckholm. "Peaaegu oleks mul meie mõis leidmata jäänud," meenutab kunagi siin poisikesena ringi jooksnud Gustav von Rosen. "Sõitsin mööda teed edasi-tagasi – see peab siin kuskil olema. Ja siis nägin pirnipuud," rääkis ta intervjuus Saksa ajalehele Die Welt. "See oli vana pirnipuu, mis peale minu kellelegi midagi ei ütle," sõnab Gustav von Rosen, kes otsustas hooned varemeist üles ehitada.

Kõigepealt tuli need koos maaga riigilt välja osta, sest baltisakslased olid sõja eest minnes oma vara eest juba korra hüvitist saanud. Hoone valmis 2001. aastal ja avamisel viibinud president Lennart Meri sõnul on tegemist ainsa Eesti mõisaga, mis on Põhjasõjast saadik ühe perekonna valduses. Nii saabus Saare mõisa jälle tagasi rooside vapp, mille omanikuks sai seitsmenda põlve Rosen – Gustav von Roseni vanem poeg Lothar.