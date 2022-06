Rein Rannapi lapsepõlv möödus eestiaegses õhustikus

Mullu esilinastunud dokumentaalfilmist "Päris Rannap" on Rein näinud filmi erinevaid versioone ning ütleb, et on lõpuks filmiga rahu teinud. "Aga kindlasti ei saa öelda, et see oleks minu film mitte üheski versioonis. See film on küll minust, aga mitte minu film." Film on hea näide sellest, kuidas me kõik tuleme oma lapsepõlvest. Rannapi perfektsionismi tagamaid tuleb just otsida lapsena puudu jäänud tunnustusest. Filmi üks võimsamaid läbivaid liine on Reinu ema päevikud.