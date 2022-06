Läheme lastelastega matkale ja pildistame lille

Pärast pikka talve on suurim rõõm näha esimesi värvilisi õisi ning tunda nende lõhna. Lillede pildistamine nii fotoaparaadi kui mobiiltelefoniga on paljude inimeste, ka seenioride lemmiktegevus. Kuidas võtta pildile lill nii, et see oleks kaunis ja kunstiline, millised oleksid sel juhul õiged vaatenurgad ja lähenemisvõtted. Kuidas ilu põnevamalt pildile püüda? Hüva nõu jagab juunikuu 60+ värskes numbris loodusfotograaf Jaak Põder.

Valitsus tahab kaotada kutsealaste sooduspensionide maksmise, sest pensioniea sidumine ametiga tekitab ebaõiglust ja varasemalt tervist kahjustavates ametites on tööohutus kõvasti paranenud. Ka meremehed, kaevurid, keevitajad, baleriinid kaotavad õiguse sooduspensionile. Kuidas on lugu Riigikogu liikmete, kaitseväelaste, politseinike ja kohtunike leskedega? Mis saab nendest inimestest, kellele on riik juba sooduspensioni määranud? Näiteks need, kellel on sooduspensioni tähtajani veel aasta või paar? Kui palju on praegu sooduspensione saavaid inimesi? Milliste erialade esindajaid on sooduspensionäride seas kõige rohkem? Kas selle reformi tulemusena võib loota, et pensionitõus on varasemast suurem? Küsimustele vastab 60+ juuninumbris sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.