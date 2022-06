Hoolitsemata jalad ei ole ainult koledad, vaid võivad peita ka terviseriske

Kui hügieeniprotseduuridest ei piisa ja jalgade higistamine on väga tugev, tuleks välja selgitada, kas selle põhjuseks võib olla hoopis jalaseen. Jalaseent põhjustavad teatud seened, mis vajavad paljunemiseks sooja ja niisket keskkonda. Jalaseen nakkab tavaliselt üldkasutatavates ruumides nagu saunas või ujulas, kuid ohtu võivad kujutada ka võimlemissaalid, kodu vaibad ja põrandad ning isegi rannaliiv. Jalaseen esineb tavaliselt varbavahedes ning selle sümptomiteks on ketendus, naha lõhed, punetus ja sügelus. Haiguse teket soodustavad kinniste jalanõude kandmine, ebapiisav hügieen, immuunsüsteemi probleemid, diabeet ning pikaajaline kortikosteroidravi.

Jalaseen on väga tõsine haigus ning selle avastamise järel on vaja kohe ravi alustada. Seenhaiguse ravimata jätmisel on suur oht, et see levib ka teistele kehaosadele. Jalaseent võib ravida kas lokaalsete või suukaudsete seentevastaste ravimitega. Apteekidest võib leida erinevaid kreeme, geele ja jalaseent ravivaid lahuseid. Väga oluline on ravi järjepidevus – sõltuvalt infektsiooni ulatusest ja konkreetsest preparaadist kestab ravi tavaliselt 2–6 nädalat.