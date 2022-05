Spaad ja silmud, puitpitsiga majad ja Eesti üks pikimaid liivarandu – see on Narva-Jõesuu

Kõndides mööda nüüdseid Narva-Jõesuu tänavaid, ei oskagi ette kujutada seda, mida Narva-Jõesuu koduloomuuseumi perenaine Tiiu Toom linna eri perioodidest rääkida teab ja mida alles pärast temaga rääkimist ümberringi nägema hakkad.

Tiiu tunneb rõõmu sellest, et puitnikerdustega paviljon õue peal saab peagi restaureeritud, sest oma abi on pakkunud oskustega pensionär. Teised lootused ja lubadused on siiani õhku rippuma jäänud. Paviljon on näide paljudest teistest sarnastest, nagu neid villade juures leidus, võib-olla pärineb see uusvene stiilis suvemajake tellisevabriku omanikule Filipp Pantelejevile kuulunud villa õuelt.

Eriti uhke oli Robert Kolbe, Kreenholmi manufaktuuri juhatuse liikme villa. Kahekorruseline, samas kolmekorruselise torniga puithoone, ehitatud mauri stiilis ja kaunistatud islami stiilis puitväljalõigetega, mille mustrid on imetlusväärselt sarnased Hispaanias Alhambra kindlustatud paleekompleksi kuuluva Lõvide õue sammasportikuse omadega, kirjeldas seda aia vaikuses võssakasvanud villat 2006. aastal kunstiteadlane Epi Tohvri. Pisut hiljem sai lugeda Tanel Mazurilt, Narva Postiljoni peatoimetajalt: "Narva-Jõesuu nuttis, üks ajastu on lõpule jõudmas." Sest Kolbe villa põles täielikult maha. Samas on see ainult üks näide Narva-Jõesuu viimastest aastakümnetest. Isegi teine maailmasõda ei suutnud hävitada nii korvamatult, kui seda on teinud aastad pärast taasiseseisvumist, on lugeda olnud mitmest artiklist linnakese kohta.

Lohutuseks, küll ainult väikeseks, on 2009. aasta skulptuur "Päike" tänases päikesepargis, seal, kus asus Kolbe villa. Metallist installatsioon graniitrahnul meenutab samasugust

päikesemotiivi nagu Narva-Jõesuu vapil (kohaliku ettevõtte OÜ Kuznica – skulptor Rašid Šamsutdinovi töö). Nii sai linn endale uue hüüdlause "Narva-Jõesuu – linn, kus alati paistab päike".

"Kunagi toodi Narva-Jõesuusse meistrimehi Arhangelskist ja Murmanskist, kes ehitasid vene muinasjutu stiilis villasid," räägib Tiiu. Kui mõelda muinasjuttudele, siis selles kogukonnahoonena toimivas muuseumis esitas lauluselts Elegia hiljuti tollasesse ajajärku sobiva Rimski-Korsakovi muinasjutu "Snegurotška"/"Lumeneiu", Aleksandr Ostrovski poeemi järgi valminud igaveste loodusjõudude ja inimeste vastasseisust rääkiva loo, mis on praegu aktuaalsem kui kunagi varem.

Kunagi toodi Narva-Jõesuusse meistrimehi Arhangelskist ja Murmanskist, kes ehitasid vene muinasjutu stiilis villasid. Nurme tänava villa. Foto: Thea Karin

Narva-Jõesuus ringi jalutades, kusjuures tänavatevõrk meenutab linna algusaega, leiab hooneid, mis kunagi andsid Narva-Jõesuule tema suursugususe. Näiteks esimese linnapea Adolf Theodor Hahni rahaga rajatud idamaahõngulise puidust kuursaali juugendstiilis järglane aastast 1912 (arhitekt Marian Lalewiczi projekt). See meenutas välimuselt mõnda Katariina-aegset lossi ja kirjelduste järgi täitus soojadel suveõhtutel nii maja kui ka majaesine terrass supelsakstega, kes tantsisid orkestrimuusika saatel. Praegu on õhus idee rajada 1990. aastast varemeis seisvasse hoonesse põhikool ja lasteaed 180 lapsele, teatas 2022. aasta aprillikuus ajaleht Põhjarannik. "Narva-Jõesuu linnavalitsus ja Tiit Vähile kuuluv OÜ Novesco on jõudnud põhimõttelisele kokkuleppele. Kas idee realiseerub, näitab tulevik. Kui uhke ja rahvusvaheline hoone kunagi oli, seda näeb aga ainult veel koduloomuuseumi maketil. Praegune Narva-Jõesuu koolimaja asub kunagise Pavel Kotšnevi villa kohal."