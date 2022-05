Värvikas arhitekt Vilen Künnapu – veel julgem, isepäisem ja värvilisem kui pool sajandit tagasi

Palju furoori tekitanud arhitekti sõnul on kunstniku looming püha. "See polegi kõigi jaoks. Looming on nende inimeste jaoks, kel on annet seda mõista. Või neile, kes on valmis end harima, et aru saada. Samas võib juhtuda, et ei saadagi aru. Looming on lai mõiste. Loominguline võib olla ka aiatööd tehes või metsas looduspilte klõpsides."

Tema meelest võib maailma võib näha kahte moodi: faktipõhiselt või energeetiliselt. "Energeetilises mõtlemises puuduvad eelarvamused. Miski lihtsalt on mõjuv, miski lihtsalt on tugev. Ja inimene tunnetab seda. Võib ka nii olla, et inimene ei küüni selle energia mõistmiseni, kuid ta tunnetab seda ikkagi. Seepärast ma usungi, et iga inimene on võimeline tunnetama, milline energia, kas hea või halb, valitseb selles majas, kuhu ta satub või on isegi sunnitud mingi aeg elama."

Miks te kümme aastat tagasi maalima hakkasite?

Olin ju kunstiakadeemias õppinud – maali ja akvarelli ja muudki. Olin väga hea joonistaja, olen tänini. Muidugi sain pojalt inspiratsiooni, tema on mul väga eriline tüüp. Arhitektuur on mulle töö, maalimine aga nauding.

Maalide aines on mul peamiselt linn: majad, rütmid ja hästi erksad värvid. Siiani on mind köitnud peamiselt Vahemere maad ehk siis Euroopa kultuuri häll. Olen otsinud sealsetes valgetes hoonetes arhetüüpsete ehitiste seaduspära ja poeesiat. Kui maalin, siis olen oma maali peremees, kus saan ise teha ja otsustada. Seda ei pea linnavalitsuses pool aastat või aasta kinnitama nagu arhitektuuris.

Vilen Künnapu sõnul on maalimine ja arhitekti töö on sarnased, mõlemas on maagiat. "Arhitekt ongi ju kunstnik, ehituskunstnik. See on läbi aegade nii olnud." Foto: Madis Veltman/Postimees

Maalidel linnavaated ja majad

Samal ajal on tema maalid märgatavalt inspireeritud arhitektuurist ja linnaruumist. Tema maalide hulka kuuluvad ekspressionistlikud Tallinna vaated, aga ka mälestused linnadest, kuhu ta perega reisinud on. Oma lemmikuks peab ta Santorini saart, mis vaatab vastu üsna mitmelt maalilt. Kui Vileni arhitektuur on pealtnäha lihtne ja minimalistlik, siis maalikunstis on vastupidi – domineerivad värvid.

"Maalikunsti mõte ongi värvidega mängida," leiab ta ning usub, et nendes peitub omamoodi vägi ja energia. "On ju teada fakt, et punane ja oranž panevad kõik pulbitsema, tõstavad vererõhku ja kiirendavad pulssi. Kui aega on liiga palju, siis võib-olla ei viitsikski maalida. Aga maalimine on uskumatult vägev tunne ja sellega tuleb tegeleda."

Arhitekt ja maalikunstnik Vilen Künnapus toidavad teineteise loomingut. "Kui ma maalin, siis ma ei viitsi neid Santorini maju täpselt maha maalida, vaid hakkan mingil hetkel ikka oma maja tegema, omad aknad, omad värgid ja ta muutubki pooleldi su oma fantaasia projektiks."

Kes on olnud teie lapsepõlve ja tudengiaja olulised inimesed?

Mind kasvatas peamiselt vanaema. Igavesti tore naine oli – Johanna von Wienerfeld. Aga ka ema Flora, isa Peeter ja vanem vend Edgar. Kõik nad olid noore minu elus väga

olulised inimesed. Vanaema ja ema meenuvad praegu ühelt poolt külanõidadena, teisalt kui mingid metafüüsilised aristokraadid.

Isa perekonnas olid põlluharijad, õpetajad, revolutsionäärid. Isal oli selline võime, et nii kui ta kuhugi sisse astus, hakkas seal juhtuma. Ta oli nagu antenn, sündmuste katalüsaator, suure kunstiande ja huumorimeelega inimene.

Tõeline mõistatus on minu vanem vend. Ta seletas mulle möödaminnes, mis on elekter, mis on aeg, mis on kõrgem matemaatika. Kui isa õpetas mind joonistama, siis vend tõi mulle 1965. aastal Moskvast USA arhitektuurinäituse kataloogid. Nad mõlemad suunasid mind arhitektuuri poole.