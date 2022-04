Linda Madalik: Alati on ruumi arenemiseks ja teadmiste laiendamiseks

Projekteerimistöö on meeskonnatöö, kus osapooled (arhitektid, insenerid, ehitajad) peavad saavutama kõiki rahuldava kompromissi. Projekti õnnestumise aluseks on hea koostöö.

Viimastel aastatel olen saanud kogemuse, et töö võib ka tervendada. Kui hakati ehitama EMTA (muusika- ja teatriakadeemia) uut saalikompleksi, seisin korraga silmitsi raskete terviseprobleemidega. Pidin tegema valiku, kas keskenduda ravile või kõigest hoolimata jätkata tööd. Nagu ikka, valisin töö, sest ei saanud seda jätta.

Oli väga raske aeg. Läbisin mitu operatsiooni ning järelravi. Nii kui jalule sain, läksin ehitusele. Töö andis võimaluse haiguse peale mitte mõelda. Töö andis eesmärgi, millele keskenduda. Kui kontserdisaal oli valmimas ja see muusikutele meeldima hakkas, siis tundsin suurt kergendust, et tööga toime tulin. Õhtuti istusin sageli vastvalminud saalis ja tundsin tervenemist. Ma usun, et töö tervendas mind.

Muusika- ja teatriakadeemia suur saal on imepärane – selles on tipptasemel akustika, mis on võrdväärne absoluutselt parimate kontserdisaalidega Euroopas. Naturaalse akustikaga ruumi loomine on keeruline, selleks tuleb tunda ja rakendada kujutavat geomeetriat ja teoreetilist mehaanikat, aga lisaks usaldada ka intuitsiooni – oma kõhutunnet, nagu Linda Madalik seda ise nimetab. Muusikaakadeemia suurel saalil on tema südames ka isiklikult väga eriline koht. Foto: Reti Kokk

Milline on olnud kõige ohtlikum või pingelisem tööalane juhtum?

Kõige ohtlikum juhtum leidis aset enne Pärnu Kontserdimaja avamist. Tegin hilisõhtul, kui ehitajad olid lahkunud, muusikaklassides kõlavuse (järelkõlakestuse) mõõtmisi. Selleks salvestasin stardipüstolipauke magnetofonile. Ruume juba köeti, aga klassides polnud veel elektrivalgust. Panin seadmed koridoris valmis, avasin klassiukse ja tulistasin pimedusse ... Kuulsin kohutavat röögatust ja radiaatori alt kargas välja surmani hirmunud vene ehitusmees, kes seal maganud oli. Ta tormas läbi ukse välja ja niitis mind jalust maha. Mina kukkusin ja ehmusin sama hullusti. Hiljem vabandasime teineteise ees ülevoolavalt ja naersime koos juhtunu üle.

Projekteerimistöö on alati pingeline, sest seal tuleb kinni pidada tähtaegadest, aga tavaliselt on korraga käsil mitu projekti. Mäletan, et vahel oli töös korraga kuus-seitse projekti. Töötasin nii, et ninast hakkas verd jooksma, sõna otseses mõttes. See oli esimene vererõhukriis ületöötamise tagajärjel, hiljem oli neid veel.

Missugused töised harjumused on aidanud kaasa edu saavutamisele?

Et edu saavutada, tuleb palju tööd teha. Töö peab olema põhjalik, muidu ei vii see kusagile. Süvenemine ja pühendumine on eelduseks, et töö õnnestuks. Kohusetunne aitab pidada kinni töö tähtaegadest, see on kui piits, mis ei luba lõdvaks lasta enne, kui töö on valmis. Peab olema ka motivatsioon, miks pingutada. Suurte tööde puhul, nagu näiteks kontserdimajad, kujuneb töömaht hoopis suuremaks, kui algselt plaanitud. Siis ei maksa lugeda kulutatud aega ja saamata jäänud raha. Peab olema missioonitunne, et töö lõpuni viia.

Mis tahes tööd, ka kõige lihtsamat, saab teha hoole ja armastusega. Meenutan ikka oma ema, kes töötas raamatukogus koristajana. Ta tegi seda tööd nii põhjalikult ja loominguliselt, et sai pidevalt tunnustamist nii ülemustelt kui ka raamatukogu külastajatelt. Ta oskas panna lilled vaasi nii, et need kõnetasid kõiki ruumis viibijaid.

Mis on teie soovitus alustavale ametikaaslasele?

Ärge kunagi rahulduge sellega, mida juba oskate või teate. Alati on ruumi arenemiseks ja teadmiste laiendamiseks. Ärge kasutage pimesi seda tohutut informatsioonihulka oma erialal, mis on praegu internetis saadaval, sageli esitatakse seda reklaami eesmärgil, mis sisaldab kui just mitte valesid, siis pooltõdesid.

Praegune turumajandusmudel kannustab inimesi omavahel tööturul võistlema ja väikesed bürood on justkui kapseldunud – oma teadmisi ja kogemusi hoitakse kiivalt ega soovita neid teistega jagada. Kuna kolleegid teistest büroodest on konkurendid, siis pärsib see empaatiat inimeste vahel. Tööalastes suhetes jääb inimlikku soojust järjest vähemaks. Sellest on kahju. Tuleks vaadata tööeesmärke laiemalt, otsida võimalusi koostööks, et ka oma töö kaudu edendada Eesti arengut.