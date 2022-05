REIS ⟩ Üks õpetlik reisilugu ehk kes meist ei googeldaks...

Eks ikka selleks, et meil oleks, mida meenutada. Tirime kohvrid trepist üles ja leiame end väikesest lihtsast korterist, mille akna taga kõigub palmipuu vihmas ja tuules ning sadakond meetrit eemal mühab ja möllab ookean raskelt vahuste lainetega. Oleme Cornwallis kohal.

Koroona katkestab ootamatult reisi

Auto laenutatud, tiirutame ses paeluvas kandis, pea „maailma äärel“. Vahemärkusena – reisimuljeid Cormwallist saab lugeda värskest GO Reisiajakirja aprilli-mai numbrist (2022). Naudime oma ringsõitu, kui ootamatu sõnum kodustelt teatab – meie reis toimus just pandeemia puhkemise ajal –, et lennud Londoni ja Eesti vahel peatatakse viiruse leviku tõttu vähemalt kaheks nädalaks ning et viimane lend Heathrow´st Tallinnasse väljub järgmisel õhtul.

Ei ole võimalik! Me ei taha veel tagasi! Kaks nädalat – selle aja peaks ju siin vastu küll, kuigi plaanitult on kavas veel vaid nädal. Air Baltic kinnitab, et on tõesti nii ja ühtlasi küsitakse, kas tahame oma tagasilennu piletid ära muuta. Praegu tehtaks seda tasuta, aga otselendu enam pakkuda pole, on veel vaid kaks viimast kohta ümberistumisega Stockholmis. Homseks. Mõtlemisaega ei anta. Kas kohe või üldse mitte. Oleme sunnitud „jah“ ütlema ja koos sellega käivitub hoopis ootamatu stsenaarium: kibekiirelt asjad kokku, telefonikõne autorendifirmale, et tagastame auto hoopis Londoni lennujaamas. „Pole probleemi“, saame vastuseks.

Kasutamata päevade eest me raha tagasi ei saa ja lõpuks peame me maksma ikkagi trahvi teab kus rattalt kadunud ilukilbi eest. Ei aita mingid selgitused, et see pidi olema kehvalt kinnitatud, sest ise me seda metsa ei visanud, lömmi ei sõitnud ja kohvrisse ka ei pakkinud. Küll aga pakkisime kohvrisse õhtuks tee kõrvale ostetud cheesecake´i ja väikese koti kenasti puhastatud noorte porgandite ning sellerivartega – hea ju autos näksida! Ja siis teele – mina ühe telefoniga GPSi tegemas ja teise abil reserveeritud hotelle tühistamas, paludes korduvate kõnede, sms-de ja e-mailide vahendusel mõistvat suhtumist, selgitamaks, et põhjus pole mitte meis, vaid pandeemias, soovides tehtud maksete tagastust.

Vastused on erinevad ja tihe suhtlus lubab mul silmata vaid vilksamisi tee äärde jäävat kuulsat Stonehenge´i. Õigeaegselt lennujaamas kohal, läbime turvakontrolli. Silmatorkavalt tüse aafriklanna palub mul millegipärast kohvri avada, tõstab kaane – ja vakatab. Siis puhkeb ta naerma ja kutsub kolleegegi kohale. „Kas Stockholmis on olud tõesti nii kehvad?“ küsib ta naerdes. Milles asi, mõtlen ja taipan siis – kõige peal kohvris on mul ju porgandid, sellerivarred ja juustukook, mida ma ei raatsinud ometi külmkappi maha jätta!