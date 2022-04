Maikuust saavad tasuta PCR-testimisele vaid eakad ja riskirühmad

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul on PCR testimise vajadus siseriiklikult vähenenud ning nakkushaiguste seireks saab kasutada alternatiivseid lahendusi. „Viiruse leviku osas hinnangu saamiseks on võimalik rakendada sentinel-seiret ehk valimipõhist testimist, mida varasemalt on kasutatud gripi leviku jälgimiseks. Samamoodi viiakse riigis läbi reoveeseiret ja toimub Tartu Ülikooli seireuuring, mis annavad kokkuvõttes ülevaatliku pildi COVID-19 olukorrast riigis,“ rääkis Härma.