Munad ja piima saab magusaks hõrgutiseks liita

Igaühel tuleb aeg-ajalt magusaisu, kuid aina sagedamini rahuldame seda kas poest ostetud valmismagustoitude, magusate suupistete või maiustustega. Nooremad inimesed, kui nad pole just kokandushuvilised, on kodus magustoitude valmistamise sootuks unustanud.

Aeg-ajalt võiks meelde tuletada ja lapselastelegi õpetada, kuidas üht või teist mõnusat magusrooga meie lapse- ja nooruspõlves valmistati. Minu jaoks näiteks on tõeline nostalgia lapsepõlves vanaema pühapäevalõunateks tehtud lumepallisupp, bubert või sametsupp, mida siiani õega kohtudes ikka ja jälle meenutame. Vanaema korraldatud pühapäevalõunatest on tänaseks juba rohkem kui pool sajandit möödunud, aga need lõhnad ja maitsed on siiani meeles. Hiljem olen muidugi küll ise neid magustoite oma perele palju teinud, aga lapsepõlvemälestustele need ikka vastu ei saa.