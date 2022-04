Ülle Karu ehk Soovime õnne tänastele eakatele sünnipäevalastele!

Vikerraadio toimetaja ja saatejuht Ülle Karu räägib, et pole olnud vist ühtegi Vikerraadio pealikku, kes poleks tahtnud hommikuselt sünnipäevaõnnitluste saatelt minuteid vähemaks võtta. „Ehkki ka nemad on tahtnud vahel oma perekonna või suguseltsi vanimat liiget õnnitleda.”

Kui Vikerraadio toimetaja ja saatejuht Ülle Karu tänaval vastu tuleb, ei tea paljud raadiokuulajad, et just tema on see, kes hommikuti maheda ja sooja häälega eakatele sünnipäevalastele raadiosse saadetud õnnesoove ette loeb. „Üksikuid vanainimesi tuleb järjest juurde. Ega ilmaasjata pole juhtunud, et inimene saadab juubeli puhuks õnnitluse iseendale. Kurb, aga tõsi,” nendib ta.