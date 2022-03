Irja Lutsar: eakad peaksid hakkama mõtlema neljandale vaktsiinidoosile

Seireetapp näitas, et antikehad on olemas ligi 90 protsendil Eesti täiskasvanutest, ent eraldi küsimus on, kui kaua need püsivad, vahendab ERR. Professor Irja Lutsari sõnul tuleks hakata mõtlema neljandatele vaktsiinidoosidele, mille eakad võiksid kätte saada enne sügist.