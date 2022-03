Spetsialist annab nõu: Kuidas peaks võtma erinevaid ravimeid?

Selleks, et kõik suukaudsed tabletid ja kapslid saaks oma tööd teha, tuleb need alla neelata. Osa ravimeid pole mõeldud alla neelamiseks, vaid suhu manustamiseks. „Näiteks kurguvalu leevendamiseks on olemas tabletid, mida tuleb hoida suus. See imendub neelupiirkondades limaskestadelt ja annab vajalikku toimet. Kui selline tablett katki närida ja alla neelata, ei saagi selle toimeaine mõjuda,“ selgitas Teder.

Kersti Teder tuletas meelde, et tablette võib küll poolitada, kuid ainult neid, mille peal on poolitusjoon. Ilma poolitusjooneta tablette ei tohi kindlasti ise noa või kääridega nüsima hakata, see võib lõhkuda ravimi ja nii võib see muutuda isegi ohtlikuks. „Ühtlasi peab teadma, kas poolitusjoon teeb tableti kaheks võrdseks osaks või saab selle ka ristijoone abil neljaks teha. Mõnikord on poolitusjoon mõeldud aga ainult selleks, et tableti saaks teha väiksemaks ja peab selle ikkagi korraga alla neelama,“ lisas Teder.

On tablette, mida võib närida ja purustada, kuid seda peab alati vaatama ravimi infolehelt. „Sama lugu on ka kapslitega. Neid küll poolitada ei saa, kuid me saame neid lahti teha ja seda peab teada, kas see on lubatud,“ ütles Kersti Teder.

Vesi on üks väga suur ravimite abimees. See teeb tableti libedamaks, muudab neelamise lihtsamaks ning aitab ravimil kehas lahustuda ja imenduda. „Mõne ravimi puhul ei ole vahet, kas seda võetakse vee, mahla või piimaga, teise ravimi toimet võivad aga nii joogid kui ka toit mõjutada. Seda tuleb kontrollida ravimi infolehelt,“ ütles Kersti Teder. Tema sõnul on ravimit on kõige lihtsam võtta püsti seistes.