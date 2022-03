Tunnustati parimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid

„Sotsiaalvaldkonna töötaja puutub kokku kõikide oma kogukonna liikmetega ning seetõttu on tema roll olla kogukonna südameks. Ta teab ja tunneb oma piirkonna inimeste rõõme ja muresid ning otsib pidevalt lahendusi. Tunnustan kõiki, kes on valinud oma kutsumuseks sotsiaaltöö, andes endast iga päev ära maksimumi, õppides ja luues uusi väärtusi, saades inimestelt vastu soojust ja tänutunnet,“ ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo videopöördumise vahendusel.

Tänaseks on Eestisse jõudnud üle 15 000 sõjapõgeniku. „Olen tänulik nendele inimestele, kes on juba praegu olnud aktiivsed ja aidanud sõja eest põgenenud peredele vajalikku abi korraldada. Vabaühenduste kõrval ongi lähikuudel just omavalitsused ning ka sotsiaalvaldkonna töötajad riigile oluliseks partneriks, et pakkuda Ukrainast saabunud peredele ja lastele turvatunnet,“ lisas minister Riisalo.