Vältige kukkumisi, isegi kodutrepil võib luu murda

Kus kukutakse enim?

Patsientidega suheldes on ortopeed enda jaoks kaardistanud ohtlikumad kohad, kus kukutakse eriti sageli. „Trepid on väga ohtlikud, isegi kodutrepil on inimesed luumurde saanud. Siin saab inimene ise kukkumist ennetada ja treppi puhtana hoida või paluda teistelt trepi puhastamiseks abi. Sageli kukutakse ka poodide sisenemisalal, kus lund otseselt ei olegi, aga maha laotud kahhelkivid muutuvad märjana libedaks,” hoiatab dr Nele Juntson. „Niisamuti võib kukkuda kaubanduskeskusest äkitselt libedale linnatänavale astudes,” lisab Tartu Ülikooli Kliinikumi ortopeed Leho Rips.

Aastatega kasvab kukkumiste sagedus

Seetõttu tuleks sulailmade ajal enne kodust väljumist järele mõelda, kas õueminek on põhjendatud. Kindlasti peaks lähtuma ilmast. „Kui öösel on ilm järsult muutunud, näiteks plusskraadidele järgnevad miinuskraadid, maa on jäätunud ja väike lumekiht peale sadanud, siis on selge, et kukkumisoht on suur. Ka õhtune ja varahommikune hämar aeg on ohtlik, sest teehooldust pole veel tehtud. Väga külmade ilmadega õue minnes on ka alajahtumise oht. Soovitan õues käia päevasel ajal, kui ilmastikuolud on stabiilsed, esmane jää- ja lumetõrje juba tehtud,” ütleb ortopeed.