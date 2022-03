Järvamaa – Eesti südamaa

Ent ainuüksi ühe päevaga võib Järvamaalt ära käia Norras. Järvamaa servas on Norra-nimeline küla, mis on ümbritsetud rikkalike allikatega.

Õige nimega Norra-Oostriku allikad on Eesti kõige sügavamad ja veerohkemad. Siin purskab iga tund maapinnast välja ligi miljon liitrit vett. Allikatega ühenduses oli ka keerukas tiikide ja kanalite süsteem Norra mõisapargis.

Algne mõisa nimi Kaltenborn kui külmaläte oli samuti allikatega seotud. Mõisa nimi Norra pärineb aga pikaaegsetelt omanikelt perekond Knorringitelt, kes seal 300 aastat majandasid. Praegu on mõisast säilinud varemed ja värvikad mälestused Helgi Laimetsalt: mustrilisest kiviparketist, kahhelkividest kaminahjudest, maalitud seintest.

Silmapaistev piimandusmaakond

Järvamaa paistab silma ka praegu. E-piim on üks Eesti suuremaid juustu, või ja proteiinipulbri tootjaid ning vaatab tagasi sajandipikkusele ajaloole. Ettevõte loodi aastal 1910, kui asutati Põltsamaa meierei. „Praegu vuravad autod pidevalt piimaga Leetu,” ütleb E-piima juht Jaanus Murakas, sest Eestis toodetud piimakoguse töötlemiseks ei ole seni võimekust. See muutub aga ülejärgmisel aastal, kui valmib E-piima moodne kõrgtehnoloogiline piimatööstuskompleks. „Ehitus on üks suuremaid investeeringuid Eesti tööstusesse viimaste aastate jooksul,” ütleb peatöövõtja Nordecon ASi juhatuse esimees Gerd Müller.