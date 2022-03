Aita ja Vello Vaher – Itaalia perekond Lasnamäelt

„Aita on öelnud, et armastab meie lapsi läbi minu. Mina jälle armastan Aitat läbi oma laste. Mulle on lapsed niivõrd tähtsad, kokkuvõttes ongi minu arvates kõige tähtsam perekond, kuhu juurde tulevad hobi, töö ja puhkus. Olen alati püüelnud selle poole, et olla hea isa.”

Küsimusele, kuidas on nad nõnda kaua koos püsinud, vastab Vello kindlalt, aga kerge eneseirooniaga: „Meie pika suhte saladus on see, et minu naisel on väga hea mees!”

Selle peale hakkab Aita naerma: „Täitsa vale jutt. Vastupidi on, minu mehel on väga hea naine!”

Paar kohtus 1986. aastal tollases üliõpilaste ehitusmalevas. Vello kõneleb, et Aita võlus ta ära, sest tal olid armsad puseriti hambad ja ta kogu aeg naeris. „Naeris hästi kileda häälega,” kinnitab mees.

„Ma püüan praegu naermisega natukene tagasi hoida, vahel inimesed ehmuvad ära,” muigab Aita.

Hea kooselu saladus

Kuidas pärast 37 aastat koos voodielu särtsakana hoida? „Meil kummalgi ei ole komplekse ja kui me midagi teha tahame, siis kõike seda me teeme,” avaldab Vello. „Meil on kindel graafik, ma pean trenni ka saama teha,” naerab ta. Aita täiendab: „Ta ei jäta mitte kunagi oma naist hooletusse, mitte kunagi. Vello ema andis kunagi head nõu, et kui voodis on kõik hästi, on suhtes ka kõik hästi. Koos elamine on suur töö. Kui ei viitsi tööd teha, siis ei toimi ka suhe.”

„Öeldakse, et kaks kandilist kivi hõõruvad lõpuks ikka teineteist ümaraks. Usume, et võti peitub ka ego mahasurumises. Me ei ütle, et ego tuleb totaalselt maha matta, aga see tuleb mõningates situatsioonides tagaplaanile asetada,” lisab ta.