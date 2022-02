Hoolduskodu õendusjuht: tihti on lähedastel ka süütunne

Oled Tallinna lähedal Sakus sündinud ja pikalt seal elanud. Kuidas tuli otsus kolida pealinnast ligikaudu 100 km kaugusele väiksesse Halinga valda?

Läksin pärast põhikooli lõppu Tallinna Meditsiinikooli, mis praegu on ümber nimetatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliks, ning viimasel kursusel abiellusin. Otsustasime abikaasaga maale elama kolida ja taastada tema vanaisa talu. See oli romantiline talude taastamise aeg 1990ndatel.

Sel ajal oli palju väikseid haiglaid ning olin oma praktika teinud toonases Pärnu-Jaagupi haiglas. Kuigi vanemõde ütles, et tööle ma sinna ei saa, läks siiski teisiti: õdesid olid tarvis ning mind võeti meeskonnas hästi vastu.

Praeguseks on Pärnu-Jaagupi haiglast saanud Pärnu-Jaagupi hoolduskodu ning olen justkui ringiga tagasi kohas, kust alustasin oma õekarjääri.

Tervishoiutöötajate puudus on praeguse koroonakriisi üks suuremaid murekohti. Kuidas leiate töötajad hooldushaiglasse?

Nagu kõikjal, on meilgi puudus õdedest. Hiljuti avaldasime õe leidmiseks töökuulutuse, kuid ühtegi avaldust ei tulnud. Hooldajatega on meil praegu hästi. Oleme leidnud inimesi, kes tahavad seda tööd teha.

On olnud ka selliseid, kes on tulnud siia tööle ning peagi leidnud, et see töö ei sobi neile.

Mitmed hooldajad on läbinud kaheaastase koolituse ning ülejäänud on läbinud kolmekuulise hooldajakursuse. Kaks töötajat, kes peagi pensionile suunduvad, ei ole koolitust läbinud ning me lepime selle olukorraga. Eakamad inimesed kardavad kursustega kaasnevat akadeemilisust.

Missugune on koostöö teiste tervishoiuasutustega?

Osa patsiente suunab iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele perearst. Kui patsient on hoolduskodusse tulnud mõnest kaugemast Eestimaa nurgast ja on olnud nõus sellega, et talle valitakse kohalik perearst, siis ka nemad loetakse kohaliku perearsti nimistusse. Hea koostöö on Pärnu haiglaga. Meile helistavad arstid, õed ja haigla sotsiaaltöötajad, et uurida, kas on kohti, ning kui on, võtame patsiendi vastu õendusabiteenusele.

Kas tervishoiuteenused üle Eesti on ühtmoodi kättesaadavad kõigile?

Kindlasti ei ole. Kui inimesel õnnestub saada hea perearst, siis see on suur õnn. Kui kogukonnas on hea perearst ja -õde, siis tuleb neid hoida. Meie kandis on mitmed väiksed õendushaiglad, lisaks Pärnu-Jaagupi hoolduskodule ka näiteks Vändra Tervisekeskus ja Kilingi-Nõmme tervise- ja hooldekeskus. Pärnu haiglal on oma õendusabiteenuse osakond. Seega on statsionaarne õendusabiteenus meie kandi inimestele kättesaadav. Tallinna kolleegid ütlevad aga, et Tallinnas on õendushaiglas koha saamine õnneasi.

Kuidas õeteenused on vastu võetud?

Regyta Eriste. FOTO: Karmen Kärg

Meil on väga tublid pereõed ja nad on palju kohustusi perearstilt üle võtnud. Kohalik kogukond hindab neid. Inimesed tulevad hea meelega pereõe vastuvõtule ja suhtlevad temaga meelsasti.