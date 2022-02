Depressioon ei ole vananemise normaalne osa

Depressioon on raske meeleoluhäire, mis mõjutab inimese tundeid, mõtteid ja tegusid ning elukvaliteeti üldiselt. Vanemaealiste vaimse tervise halvenemisel mängivad suurt rolli iseseisvuse kaotamine, üksildus, sotsiaalne isoleeritus ja tugivõrgustiku puudumine, negatiivsed ja stressirohked elusündmused – näiteks töö või lähedase kaotus. Suurem risk on haigestuda naistel, lisaks neil, kelle perekonnas on varem depressiooni diagnoositud, samuti kaasuvate haigustega inimestel.