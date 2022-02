Soe kliima turgutab seenioride tervist ja toob ellu vürtsi

Tõsiasi, et säärasel põhjusel võtab reisi mitme tuhande kilomeetri kaugusele ette üha rohkem Eesti seeniore, annab tunnistust, et võõrsil elu nautida, tervist turgutada ja ellu mitmekesisust tuua saab ka siinse küllaltki tagashoidliku pensioniga.

Võrumaalt Rõugest pärit Maire Meldre (62), kes on omanimelist Kondiitri Kiirabi erakooli pidanud kaheksa aastat, tundis aastaid tagasi, et tavapärase eluga vanal viisil edasi minna ei saa: elu oli jooksnud lahku, puudus teineteisemõistmine, ka kimbutasid tervisehädad. „Kui põlved on nii paistes, ei suuda toolilt püsti tõusta, selg on nii psoriaasi täis, ei tihka riidest lahti võtta – siis pead paratamatult tegema eluvaliku, mida eestlane tavaliselt ei julge teha,” selgitab Maire Meldre.

Ehkki ta on käinud ka teistes soojema kliimaga riikides, valis ta oma elupaigaks Egiptuse, kus ta on juba 2018. aastast elanud. „Praegu on mul tervis hea: päike, soolane vesi, stressivaba elu tõmbab inimese paika. Algul arvasin, et olles siin nädala reisil käinud, saab kõik korda, aga see oli enesepettus. Kui siia elama tulin, arvasin, et närvid ja tervise saab korda kahe kuuga ning sellega asi piirdub, aga minul tuli see kahe aastaga,” jutustab ta.

„Eestis oled paari aastaga haiglas, siin saad pluss 20 aastat juurde. Kui tervis on nii kehv, siis sa teed selle valiku. Inimene saab igal pool hakkama, kodus istumine ja halamine ei anna midagi juurde, teeb sind veel rohkem haigemaks.”

Hinnad odavad, vesi soe

Olles aastaid Egiptuse kuurordis Hurghadas elanud, viib aktiivne eestlanna puhkama tulnud kaasmaalasi tutvuma vaatamisväärsustega, sõitma kaatriga, ratsutama hobustega, ka korraldab pidupäevade puhul üritusi, pakub kohaletulnutele tordišõud. „Igapäevatööd ma ei tee, olen terve elu rasket tööd teinud, enam ei taha,” sõnab naine, kel terviseprobleemide tõttu on tuvastatud puue ning kes võttis uuel kodumaal elamiseks välja eelpensioni.

Elu võõrsil on Eestiga võrreldes odav, ehkki see oleneb ka konkreetse inimese vajadustest: korteriüür algab sajast eurost, söönuks saab kuus samapalju eest. „Turul on hästi palju hooaegasid. Siis on hind odav, hooaja lõpus tõuseb, samuti oleneb pidustustest. Näiteks 60 eurosendi eest saab tipphooajal neli kilo tomatit, kurgikilo 50 senti, 30 muna on 2,5 eurot, kümme liitrit vett 1,6 eurot. Liha, kala on kohalikule kallis: kanaliha neli-viis, veis kaheksa, lammas üheksa-kümme eurot – see on värske liha.”

Eestis käis Maire Meldre viimati juunis. „Olin kaks kuud, aga tagasi-igatsus on kohe, kui Eestis hakkab vihma sadama ja läheb külmaks. Mul tekib köha, küünarnukkidele psoriaas, põlved hakkavad valutama – keha ütleb, et see temperatuur ei ole minu jaoks,” tõdeb naine, kes nüüd naudib aastaringset suve.

Viisapikendust pole vaja

Sünni Krabi (66) poseerib vaaraode taustal. FOTO: Erakogu