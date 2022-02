Legend räägib, et Linnamägi on andnud Otepääle nime, sest mägi meenutanud külje pealt vaadates karu ehk oti pead.

Praegu on Otepää Eesti kõrgeim linn, asub 152 meetrit üle merepinna. 19. detsembril 2021 võttis Otepää koos teiste Eesti pealinnade esindajatega juba 25. korda vastu talvepealinna tiiti. Otepää talve juurde kuulub tähtsündmusena talvine Euroopa saunamaraton, mis on muutunud rahvusvaheliseks.

Rahvusvaheline saunamaraton

Aja jooksul on saunamaratoni kajastanud eri maade telekanalid, alustades BBCst ja lõpetades Venemaa TV1ga, Reutersist ja Saksa ZDFst rääkimata. Saunamaratoni on näidatud USA, Kasahstani ja Jaapani televisioonis. Eestis aitas saunamaratoni edule kaasa Kanal 2 uudistesaade „Reporter”.

Viimane saunamaraton leidis aset 2020. aasta talvel. XI Euroopa Saunamaraton toimus 15. veebruaril. Rajale läks 162 neljaliikmelist meeskonda, läbida tuli 19 saunapunkti. Eestlastele lisaks osales maratonil ameeriklasi, soomlasi, pakistanlasi, itaallasi, venelasi, jaapanlasi, sakslasi, poolakaid, udmurdte, lätlasi, rootslasi, inglasi, leedukaid, taanlasi, iirlasi, hispaanlasi, norrakaid ja keenialasi. Soojemate maade esindajad on küll öelnud, et siin on külm, aga nad on võistlusest vapralt osa võtnud.